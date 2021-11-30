Возле Офиса Президента начали обустраивать новогодний каток: яркие фото

На Банковой начали готовиться к новогодним праздникам. Днем 30 ноября рабочие привезли на площадь возле Офиса Президента детали для установки катка.

Для проведения монтажа двор возле административного здания огородили металлическим забором. Это существенно ограничило вход на Банковую улицу.

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Когда именно каток начнет свою работу, пока неизвестно.

Монтаж уже начался



Когда рабочие закончат подготовку катка, пока неизвестно / Фото "Цензор.НЕТ"

Завозить части катка к Офису Президента начали утром 30 ноября.

Рабочие разгрузили детали, после чего начали складывать конструкцию.

В прошлом году обустройство катка на Банковой также началось 30 ноября. Тогда каток и резиденцию святого Николая открыли 19 декабря.



Появление катка ограничило проход на Банковую / Фото "Цензор.НЕТ"

СМИ отмечают, что монтаж катка с ограничением движения на Банковой начался накануне объявленного Зеленским госпереворота. На вечер 1 ноября в Киеве запланирована масштабная акция протеста.



Обустройство катка начали накануне масштабных акций протеста / Фото "Цензор.НЕТ"

Организаторы мероприятия – объединение общественных организаций "Движение сопротивления капитуляции" и партия "Демократический топор" – обвиняют власть в коррупции, имитации борьбы с олигархами, бездействии против угрозы со стороны РФ.

Главным требованием протеста является увольнение Андрея Ермака с должности главы ОП.