Возле Офиса Президента установили новогоднюю елку

Подрядчики продолжают обустраивать новогоднюю локацию на Банковой улице в Киеве. 9 декабря возле Офиса Президента закончили установку елки и смонтировали конструкцию карусели.

Уже вскоре работы по обустройству праздничной локации на Банковой должны закончиться. Откроют ее традиционно ко Дню святого Николая 19 декабря.

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9 декабря на площади возле Офиса Президента появилась живая новогодняя елка. Вскоре ее украсят.

Как сейчас выглядит площадь на Банковой

Новогодняя елка под Офисом Президента / Фото "Вечернего Киева"

По состоянию на утро 10 декабря главные части локации для празднований уже установлены. У главного входа в здание установили елку, а на окнах Офиса появились маленькие зеленые деревца.

Неподалеку от новогоднего дерева обустроили конструкцию для карусели. Скорее всего, будет выглядеть она так же, как и в прошлом году.

Кроме того, на площади установили домики для продажи еды, сувениров и напитков.

Также рабочие уже оборудовали каток, его осталось лишь залить льдом.

Обустройство карусели почти закончили / Фото "Вечернего Киева"

Как Киев будет праздновать Новый год

Тематикой главной елки Украины на Софийской площади выбрали рождение Иисуса. Вокруг зеленой красавицы появятся 38 фигур Святого семейства. Кроме елки на площади также появится вертеп. Искусственную елку уже установили, ее привезли из Львова. Все украшения для праздничного дерева разрисованы эксклюзивной росписью.

Согласно замыслам организаторов, в ларьках с вкусностями в этом году будут продавать только еду в формате "стрит-фуд", чтобы не создавать толпу и обезопасить людей от распространения COVID-19.