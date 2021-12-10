Вже незабаром роботи з облаштування святкової локації на Банковій мають закінчитися. Відкриють її традиційно до Дня святого Миколая 19 грудня.

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9 грудня на площі біля Офісу Президента з'явилася жива новорічна ялинка. Незабаром її прикрасять.

Як зараз виглядає площа на Банковій



Новорічна ялинка під Офісом Президента / Фото "Вечірнього Києва"

Станом на ранок 10 грудня головні частини локації для святкувань вже встановлені. Біля головного входу до будівлі встановили ялинку, а на вікнах Офісу з'явилися маленькі зелені деревця.

Неподалік від новорічного дерева облаштували конструкцію для каруселі. Скоріш за все, виглядатиме вона так само, як і минулого року.

Крім того, на площі встановили будиночки для продажу їжі, сувенірів та напоїв.

Також робочі вже обладнали ковзанку, її залишилося лише залити кригою.



Облаштування каруселі майже закінчили / Фото "Вечірнього Києва"

Як Київ святкуватиме Новий рік

Тематикою головної ялинки України на Софійські площі обрали народження Ісуса. Навколо зеленої красуні з'являться 38 фігур Святого сімейства. Окрім ялинки на площі також з'явиться вертеп. Штучну ялинку вже встановили, її привезли зі Львова. Всі прикраси для святкового дерева розмальовані ексклюзивним розписом.

Згідно з задумами організаторів, у ятках зі смаколиками цьогоріч продаватимуть лише їжу у форматі "стріт-фуд", аби не створювати натовп та убезпечити людей від поширення COVID-19.