Возле Стоянки закончили насыпать мост: в понедельник планируют открыть движение
Источник:Гуманитарный штаб Киевской области
Мост в Стоянке, что в Киевской области, взорвали еще 25 февраля, чтобы помешать наступлению российских войск на столицу. Уже 18 апреля движение этим путем планируют открыть, чтобы было возможным сообщение между Киевом и Житомиром.
Об этом сообщил советник главы Киевской ОВА Алексей Кулеба. Он отметил, что уже завершили насыпать мост возле Стоянки.
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Возле Стоянки завершили насыпать мост
Движение транспорта планируется открыть в понедельник,
– добавил Кулеба.
Также в Киевской области продолжают работы по расчистке Житомирской трассы. Приоритетная задача – возвести временные насыпные мосты через реку Ирпень.
Демонтируют дорожники и уничтоженный захватчиками мост на Житомирской трассе, восстанавливают переход с твердым покрытием и возле села Демидов. Сейчас готовятся к сооружению переправы через реку Таль и дороги с твердым покрытием в селе Рудня-Тальская.Обратите внимание! В Киеве и области изменили время комендантского часа. Отныне находиться на улице нельзя с 22:00 до 5:00.
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