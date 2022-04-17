Возле Стоянки закончили насыпать мост: в понедельник планируют открыть движение

13:31

Мост в Стоянке, что в Киевской области, взорвали еще 25 февраля, чтобы помешать наступлению российских войск на столицу. Уже 18 апреля движение этим путем планируют открыть, чтобы было возможным сообщение между Киевом и Житомиром.