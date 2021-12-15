Врачи говорили, что это карма: роженица из частного роддома рассказала о смерти своего ребенка
Источник:ТСН
За роды в частном доме "Лелека" в Киеве мужчина с женщиной заплатили 100 тысяч гривен. Однако прошли они ужасно: из-за медицинской ошибки акушера ребенок задохнулся.
Женщина говорит, что поехала в больницу, как только почувствовала себя плохо. Ее подсоединили к датчику монитора сердцебиения ребенка.
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Роженица говорила об ужасной боли, но медики отмечали, что все хорошо.
Девочка родилась в состоянии комы
- По словам женщины, в какой-то момент КТГ-монитор ребенка отключили примерно на 40 минут.
- Когда его подключили обратно, сердце малыша уже не билось.
- Муж женщины обратил на это внимание врачей, но они продолжали говорить, что ничего плохого не случилось, мол, ребеночек переворачивается.
- Акушер долго не назначал кесарево сечение, поэтому родилась девочка уже в коме.
- Родителям об этом об инциденте не сообщили. 4 дня младенцу кололи адреналин.
- Только через месяц родители забрали девочку и отвезли ее в отделение другого медицинского учреждения. Впрочем, врачи уже ничего не смогли сделать для спасения малышки.
- Через 55 дней девочка умерла.
Врач до сих пор принимает роды
После инцидента родители написали заявление в полицию. Следователи открыли статью о халатности врача, а судмедэксперты установили, что роженице было нужно кесарево сечение. Сделали его на час позже, чем нужно.
Подозрение в совершении преступления получил акушер-гинеколог Николай Коваленко. Но он до сих пор ходит на работу и принимает роды. Виновным он себя не считает.
Врачи так и не сказали, что была асфиксия. Рассказывали, что это карма, божья воля, главный врач заявил, что это моя матка задушила ребенка. Сказали, что это я нагрешила очень сильно, что я еще молодая и могу родить здорового ребенка,
– рассказала потерпевшая.
Если правоохранители доведут дело о смерти ребенка до конца, а суд признает вину Коваленко, ему грозит до 5 лет ограничения свободы или до 3 лет заключения. Кроме того, врачу могут запретить работать в роддоме на 3 года после увольнения.