Враг пытается прорвать оборону Киева, но ВСУ контролируют его передвижение, – Сирский

Россия продолжает пытаться прорвать оборону нашего Киева. Однако врагу это не удается.

Российские войска хотят штурмовать окрестности населенного пункта. Но врага контролируют вооруженные силы Украины.

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Противник – деморализованный и истощенный

Украинские защитники принимают правильные и своевременные решения, поэтому ситуация под контролем. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ, командующий обороны Киева, генерал-полковник Александр Сырский.

Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачи. Колонны техники оккупанта уничтожались,

– подчеркнул Сырский.

Он заметил, что противник понес большие потери личного состава, а российские войска деморализованы и измотаны.

"Мы показали, что умеем защитить свой дом от незваных гостей", – добавил он.

Полный текст публикации:

Сегодняшний день враг продолжил попытки прорвать оборону Киева. Неоднократно колонны российских войск пытались штурмовать окрестности столицы.

Все передвижения сил противника находились под контролем и принимали своевременные решения. В столице нашей Родины ситуация контролируемая.

"Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачи. Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник понес значительные потери личного состава.

Российские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что умеем защитить свой дом от незваных гостей", – командующий Сухопутных войск ВС Украины, командующий обороны Киева, генерал-полковник Александр Сырский.

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