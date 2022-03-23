Враг стреляет по жилым кварталам Киева "Градами", – журналист

Российские оккупационные войска обстреливают Киев не только с помощью ракет, но и реактивной системы залпового огня "Град". Враг совершил обстрел одного из жилых районов столицы.

Оккупанты ведут неприцельный огонь по жилым районам

На месте обстрелов побывал журналист, который нашел осколки после обстрелов. Он со ссылкой на очевидцев, которые разбираются в военной технике, заявил, что это был "Град".

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Журналист отметил, что российские войска, которые стоят недалеко от Киева, ведут неприцельный огонь по жилым районам столицы.

Он показал последствия обстрелов частного дома в одном из районов Киева. Одной из стен здания больше почти не существует.

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