Оккупанты ведут неприцельный огонь по жилым районам

На месте обстрелов побывал журналист, который нашел осколки после обстрелов. Он со ссылкой на очевидцев, которые разбираются в военной технике, заявил, что это был "Град".

Достойно внимания Враг обстрелял Святошинский и Шевченковский районы Киева: под удар попали жилые дома

Журналист отметил, что российские войска, которые стоят недалеко от Киева, ведут неприцельный огонь по жилым районам столицы.

Он показал последствия обстрелов частного дома в одном из районов Киева. Одной из стен здания больше почти не существует.

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