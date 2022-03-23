Окупанти ведуть неприцільний вогонь по житлових районах

На місці обстрілів побував журналіст, який знайшов осколки після обстрілів. Він з посиланням на очевидців, які розбираються у військовій техніці, заявив, що це був "Град".

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Журналіст зазначив, що російські війська, які стоять неподалік Києва, ведуть неприцільний вогонь по житлових районах столиці.

Він показав наслідки обстрілу приватного будинку в одному з районів Києва. Однієї зі стін будівлі майже не існує більше.

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