Враг уставший и деморализованный, а мы – нет, – руководитель Киевской ОВА

Часть населенных пунктов Киевской области находится под контролем кафиров. Ситуация в городах – близка к критической. Однако глава ОВА заверил, что регион сдаваться не собирается.

Об этом Алексей Кулеба рассказал в обращении. Он заверил, что люди не собираются отступать от защиты родной земли.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Чувствуем, что враг уставший – Кулеба

Мы чувствуем, что враг устал и деморализован, а мы нет. Мы выдержим и продолжим давать отпор,

– подчеркнул председатель ОВА.

Кулеба подчеркнул, что киевляне и жители области – на своей земле, дома, так что бояться должны именно захватчики.

Главный вопрос – гуманитарная помощь

Глава ОВА подтвердил, что главным вопросом остается гуманитарная помощь. Больше всего она нужна в Буче Гостомеле, Ирпене, Макарове, Бородянке, Ворзеле. Ведь жители этих населенных пунктов вынужденно находятся в укрытиях уже много дней без возможности пойти за водой и едой. Оккупанты не дают гуманитарных коридоров.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!