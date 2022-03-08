Враг уставший и деморализованный, а мы – нет, – руководитель Киевской ОВА
Источник:Киевская ОВА
Часть населенных пунктов Киевской области находится под контролем кафиров. Ситуация в городах – близка к критической. Однако глава ОВА заверил, что регион сдаваться не собирается.
Об этом Алексей Кулеба рассказал в обращении. Он заверил, что люди не собираются отступать от защиты родной земли.
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Чувствуем, что враг уставший – Кулеба
Мы чувствуем, что враг устал и деморализован, а мы нет. Мы выдержим и продолжим давать отпор,
– подчеркнул председатель ОВА.
Кулеба подчеркнул, что киевляне и жители области – на своей земле, дома, так что бояться должны именно захватчики.
Главный вопрос – гуманитарная помощь
Глава ОВА подтвердил, что главным вопросом остается гуманитарная помощь. Больше всего она нужна в Буче Гостомеле, Ирпене, Макарове, Бородянке, Ворзеле. Ведь жители этих населенных пунктов вынужденно находятся в укрытиях уже много дней без возможности пойти за водой и едой. Оккупанты не дают гуманитарных коридоров.
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