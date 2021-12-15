Во время интервью с руководителем полиции Киева неизвестные обокрали журналиста

Чрезвычайное, печальное и одновременно курьезное событие произошло днем 15 декабря. Журналист "РБК-Украина" общался с главой полиции Киева Иваном Выговским и стал жертвой воров.

Об инциденте написал сам пострадавший Олег Черныш. По его словам, с ним произошел "киевский парадокс".

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У журналиста украли велосипед, который стоял возле дверей его квартиры.

Проверка работы полиции

Работник СМИ отметил, что кражу велосипеда неизвестные совершили как раз в тот момент, когда он общался с главой полиции Киева.

Злоумышленники зашли в общий коридор подъезда и вывезли двухколесное транспортное средство, скрытое за дверью.

В комментариях к записи пользователи отметили, что ситуация позволит Чернышу проверить работу полиции столицы. Мужчина отреагировал на это одобрительно, следовательно, к правоохранителям он, судя по всему, обращался.



Злоумышленники украли велосипед у киевского журналиста / Фото Олега Черныша

Кроме того, журналист написал, что украденный велосипед не был очень дорогим и имел достаточно серьезные неисправности.

У моего велика не работали передачи на переднем колесе. Если об этом не знать, то с ним можно долго мучиться, потому что цепь будет постоянно слетать,

– написал Черныш.

Полный текст сообщения Олега Черныша в фейсбуке:

Что такое "киевский парадокс"?

Это когда берешь интервью у начальника киевской полиции (фото 1), а в этот момент у тебя крадут велосипед (фото 2) прямо из-под квартиры, который прикован к стене и притаился за дверью общего с соседями коридора. Одно радует – велик был старенький, побитый, и не очень дорогой.