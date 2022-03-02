Во время ракетного удара по Киевской телевышке погиб телеоператор канала Live
Источник:телеграмм Андрея Цаплиенко
Вооруженные силы России нанесли авиаудар по Киевской телебашне 1 марта. Преступление врага унесло жизни нескольких мирных жителей, среди них – оператор Евгений Скакун.
О гибели коллеги сообщили журналисты, в частности, Андрей Цаплиенко. Он сообщил, что Евгений Скакун работал телеоператором Live.
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Офис генпрокурора возбудил дело из-за удара по телевышке
Офис генпрокурора уже возбудил дело из-за атаки врага на Киевскую телебашню. По данным следствия, Россия нанесла сразу два удара по улице Дорогожицкой в Шевченковском районе столицы.
В результате авиаударов оккупанта погибли пять жителей столицы, еще трое – получили ранения. Ни один из них не военный.
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