Про загибель колеги повідомили журналісти, зокрема Андрій Цаплієнко. Він повідомив, що Євгеній Скакун працював телеоператором каналу Live.

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Офіс генпрокурора порушив справу через удар по телевежі

Офіс генпрокурора вже порушив справу через атаку на ворога на Київську телевежу. За даними слідства, Росія завдала одразу два удари на вулиці Дорогожицькій у Шевченківському районі столиці.

Внаслідок авіаударів окупанта загинуло п’ятеро мешканців столиці, ще троє осіб – отримали поранення. Жодний з них не є військовим.



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