Все острова принадлежат общине столицы, – КГГА о скандале с приватизацией с участием адвоката

КГГА заявила, что Оболонский остров и все другие острова столицы принадлежат общине Киева. Их никто не приватизировал, потому что это запрещено законом. Ранее сообщалось, что эту территорию и много сооружений на Днепре присвоил местный адвокат Константин Бойко.

Журналисты "Схем" провели расследование и обнаружили, что к владениям Бойко относятся 11 частей территории вдоль Днепра.

К тому же отмечают, что присвоить Бойко земли помог новый заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко. Чиновник все отрицает.

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Острова принадлежат общине

КГГА заявила, что все острова Киева, в частности Оболонский, являются собственностью общины столицы. Их никогда не передавали в частную собственность, ведь закон это запрещает.

Что касается гидросооружений, то городские власти считают, что причастными могут быть черные регистраторы. КГГА обратилась к правоохранителям, чтобы они активизировали борьбу со злоумышленниками.

Скандал с киевскими островами: что известно

По информации СМИ, местный юрист Константин Бойко приватизировал 11 объектов в Киеве.

В июне 2018 года он сообщил в полицию, что нашел "утерянные имущественные права" на 16 днепровских гидротехнических сооружений.

Через полгода следователь столичной полиции Ольга Момот передала Бойко эти имущественные права на хранение.

На основании документа с подписью следователя, юрист Бойко зарегистрировал эти объекты на себя на праве хранения.

Позже переоформил три из них на себя как имущественную собственность и перепродал своей же фирме.

В причастности к незаконной приватизации подозревают заместителя Кличко Андрея Крищенко. В то время он возглавлял киевскую полицию.

Черные регистраторы – госслужащие, которые якобы законно регистрируют или перерегистрируют имущество.