Все – в укрытие: в большинстве восточных областей и Киеве объявили воздушную тревогу
Оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города. Из-за вероятности бомбардировки воздушную тревогу объявили в Киеве и Житомирской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях.
В результате вражеских обстрелов гибнут мирные жители, в том числе маленькие дети. Поэтому игнорировать сообщения о воздушной тревоге категорически нельзя.
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В 9 областях Украины раздаются сирены
Из-за угрозы вражеского обстрела в столице и еще 8 областях Украины раздаются сирены. Воздушная тревога была объявлена в:
- Киеве и области – в 4:00;
- Черниговской области – в 21:58 27 марта;
- Полтавской – в 3:36;
- Сумской – в 3:44;
- Харьковской – в 3:37;
- Луганской – в 13:28 24 марта;
- Днепропетровской – в 3:37:
- Запорожской – в 3:36;
- Житомирской – в 3:48.
Всех жителей просят сохранять спокойствие и немедленно идти к ближайшему укрытию. Перед этим нужно выключить свет, газ и погасить огонь в помещениях. Кроме этого, о воздушной тревоге следует сообщить своим соседям. Также следует помочь больным и пожилым людям.
До укрытия необходимо добраться как можно скорее. С собой советуют взять мобильный телефон. Обратите внимание, что оставить убежище можно только после уведомления об отмене воздушной тревоги.Обратите внимание! Актуальную информацию о воздушных тревогах в областях Украины можно просмотреть по ссылке.
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