Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны сообщил в прямом эфире общенационального марафона " UAразом ", информирует 24 канал.

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В то же время Алексей Данилов отметил, что благодаря украинским военным ситуация стабилизировалась.

В некоторых направлениях мы переходим в контрнаступление. Причем это контрнаступление абсолютно продуктивно. Мы уничтожаем и сейчас освобождены населенные пункты на территории Киевской области,

– сказал он.

Кроме этого, чиновник добавил, что сейчас есть четкое понимание, что происходит в Харьковской области.

Напомним, заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск Александр Грузевич проинформировал, что ВСУ контролируют огромную территорию Киевской области , а населенный пункт Макаров пока находится в серой зоне.