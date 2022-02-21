Вверх колесами: возле метро "Почайна" произошла авария
Источник:телеграмм-канал "Киев Оперативный"
В Оболонском районе столицы, на проспекте Степана Бандеры, произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ перевернулся на крышу.
Инцидент произошел 20 февраля. На месте работали полицейские, спасатели и врачи, однако информации о пострадавших и причинах аварии пока нет.
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Автомобиль опрокинулся на крышу: смотрите видео
Еще один инцидент в столице
В Киеве 18 февраля водитель маршрутки №188 ехал с бешеной скоростью. Он решил обогнать транспорт впереди и вылетел на встречную полосу. Аварии удалось избежать. Опасный маневр снял видеорегистратор автомобиля, на которого и мчалась маршрутка.
Жуткое ДТП в Киевской области
В Боярке 17 февраля за фаркоп автомобиля Kia Sorento зацепился бездомный. Водитель якобы не заметила его. Она протянула мужчину асфальтом почти километр.
Пострадавшим оказался мужчина примерно 40 – 45 лет. Когда автомобиль остановился, он находился без сознания. Бездомный в тяжелом состоянии госпитализирован в Киевскую областную клиническую больницу.
Текст публикации телеграм-канала "Киев Оперативный"
На проспекте Степана Бандеры, возле станции метро Почайна, произошло серьезное ДТП с опрокидыванием на крышу автомобиля ВАЗ.
Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС, правоохранители и врачи скорой. Информация о потерпевших и причинах аварии уточняется.