Вынужденный шаг: в КГГА о том, почему столичных школьников перевели на дистанционное обучение
Источник:Официальный портал Киева
Перевод всех школьников Киева на дистанционную форму обучения прошел по рекомендации медиков. В условиях стремительного распространения коронавируса это был вынужденный шаг.
Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский подчеркнул, что в столичных больницах занято уже 72% коек с подведенным кислородом. Кроме того, наблюдается скачок заболеваемости, а особенно тяжелых случаев протекания COVID-19.
Важно на тему В Киеве школьники 1 – 11 классов после каникул будут учиться дистанционно
Пик – впереди, поэтому школы – на замок
- Специалисты убеждены, что пиковые показатели новой волны пандемии в Киеве еще не достигнуты.
- Чтобы не допустить самого плохого развития ситуации, образовательные учреждения столицы решили перевести в офлайн-режим.
- Такое решение было принято КГГА после консультаций с Минобразования и Минздравом.
Мы понимаем, что дистанционное обучение для детей 1-4 классов – это, в первую очередь, проблема для их работающих родителей. И есть ответная петиция, которая набрала необходимое количество голосов. Мы обращаемся с просьбой к руководителям предприятий и владельцев бизнеса, где работают родители школьников, с пониманием отнестись к этому,
– сказал Мондриевский.
Педагоги – рекордсмены по вакцинации
Замглавы КГГА акцентировал, что в настоящее время в столице вакцинировано более 90% учителей. В то же время, общий уровень вакцинации в городе почти вдвое меньше.
Кроме того, что это чревато ростом статистики заболеваемости и тяжелых случаев COVID-19, тенденция еще и может привести к введению тотального локдауна. Именно для недопущения этого сценария в Киеве и решились на усиление карантинных мер, учитывая дистанционное обучение в школах.
"Остановить эпидемию можно только с помощью решительных и профессиональных шагов, мы должны руководствоваться опытом и логикой, а не эмоциями. За одну – две недели таких ограничений мы, возможно, сможем это сделать, чтобы избежать более серьезного локдауна с остановкой общественного транспорта", – подчеркнул чиновник.
В качестве примера взяли Балтию
Мондриевский также отметил, что перевод учеников на отдаленную форму обучения уже оправдал себя в других европейских странах, где уровень вакцинации населения так же, как и в Украине, был не слишком высоким. В частности, данная практика дала свои результаты в Латвии.
Когда дети вернутся за парты
Замглавы КГГА заверил, что столичные власти заинтересованы в том, чтобы дети как можно скорее вернулись к привычной учебе в школах. Однако это позволят лишь тогда, когда не будет угрозы очередной вспышки заболеваемости смертельной инфекцией.
Где еще в Украине школьников отправили домой
Сейчас в 11 областных центрах Украины большинство школьников перешли на дистанционное обучение. Речь идет о Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Хмельницком, Чернигове, Черновцах, Херсоне, оккупированном Донецке, Сумах, Днепре и Николаеве.
Тем временем в Житомире, Черкассах, Харькове, Одессе, Кривом Роге, Запорожье и Ровно учащимся продлили каникулы до 7 ноября.
Однако родители во Львове настаивают, чтобы несмотря на красную карантинную зону, их дети продолжили учиться очно. Единственное условие – 100%-ная вакцинация всего педагогического коллектива школы.
Правила адаптивного карантина в Украине / Инфографика 24 канала