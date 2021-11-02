Вынужденный шаг: в КГГА о том, почему столичных школьников перевели на дистанционное обучение

Перевод всех школьников Киева на дистанционную форму обучения прошел по рекомендации медиков. В условиях стремительного распространения коронавируса это был вынужденный шаг.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский подчеркнул, что в столичных больницах занято уже 72% коек с подведенным кислородом. Кроме того, наблюдается скачок заболеваемости, а особенно тяжелых случаев протекания COVID-19.

Важно на тему В Киеве школьники 1 – 11 классов после каникул будут учиться дистанционно

Пик – впереди, поэтому школы – на замок

Специалисты убеждены, что пиковые показатели новой волны пандемии в Киеве еще не достигнуты.

Чтобы не допустить самого плохого развития ситуации, образовательные учреждения столицы решили перевести в офлайн-режим.

Такое решение было принято КГГА после консультаций с Минобразования и Минздравом.

Дети особенно часто переносят COVID-19 в легкой форме или вообще без каких-либо симптомов.

Мы понимаем, что дистанционное обучение для детей 1-4 классов – это, в первую очередь, проблема для их работающих родителей. И есть ответная петиция, которая набрала необходимое количество голосов. Мы обращаемся с просьбой к руководителям предприятий и владельцев бизнеса, где работают родители школьников, с пониманием отнестись к этому,

– сказал Мондриевский.

Педагоги – рекордсмены по вакцинации

Замглавы КГГА акцентировал, что в настоящее время в столице вакцинировано более 90% учителей. В то же время, общий уровень вакцинации в городе почти вдвое меньше.

Кроме того, что это чревато ростом статистики заболеваемости и тяжелых случаев COVID-19, тенденция еще и может привести к введению тотального локдауна. Именно для недопущения этого сценария в Киеве и решились на усиление карантинных мер, учитывая дистанционное обучение в школах.

"Остановить эпидемию можно только с помощью решительных и профессиональных шагов, мы должны руководствоваться опытом и логикой, а не эмоциями. За одну – две недели таких ограничений мы, возможно, сможем это сделать, чтобы избежать более серьезного локдауна с остановкой общественного транспорта", – подчеркнул чиновник.

В качестве примера взяли Балтию

Мондриевский также отметил, что перевод учеников на отдаленную форму обучения уже оправдал себя в других европейских странах, где уровень вакцинации населения так же, как и в Украине, был не слишком высоким. В частности, данная практика дала свои результаты в Латвии.

Когда дети вернутся за парты

Замглавы КГГА заверил, что столичные власти заинтересованы в том, чтобы дети как можно скорее вернулись к привычной учебе в школах. Однако это позволят лишь тогда, когда не будет угрозы очередной вспышки заболеваемости смертельной инфекцией.

Где еще в Украине школьников отправили домой

Сейчас в 11 областных центрах Украины большинство школьников перешли на дистанционное обучение. Речь идет о Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Хмельницком, Чернигове, Черновцах, Херсоне, оккупированном Донецке, Сумах, Днепре и Николаеве.

Тем временем в Житомире, Черкассах, Харькове, Одессе, Кривом Роге, Запорожье и Ровно учащимся продлили каникулы до 7 ноября.

Однако родители во Львове настаивают, чтобы несмотря на красную карантинную зону, их дети продолжили учиться очно. Единственное условие – 100%-ная вакцинация всего педагогического коллектива школы.



Правила адаптивного карантина в Украине / Инфографика 24 канала