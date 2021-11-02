Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський підкреслив, що наразі у столичних лікарнях зайнято вже 72% ліжок із підведеним киснем. Крім того, спостерігається стрибок захворюваності, а особливо – важких випадків перебігу COVID-19.

Важливе за темою У Києві школярі 1 – 11 класів після канікул будуть навчатися дистанційно

Пік – попереду, тому школи – на замок

Фахівці переконані, що пікових показників нової хвилі пандемії у Києві ще не досягнуто.

Аби не допустити найгіршого розвитку ситуації, освітні заклади столиці вирішили перевести в офлайн-режим.

Таке рішення було ухвалене КМДА після консультацій з Міносвіти та МОЗ.

Важливо! Діти особливо часто переносять COVID-19 у легкій формі або взагалі без будь-яких симптомів.

Ми розуміємо, що дистанційне навчання для дітей 1-4 класів – це, в першу чергу, проблема для їхніх батьків, які працюють. І є відповідна петиція, яка набрала необхідну кількість голосів. Ми звертаємося з проханням до керівників підприємств та власників бізнесу, де працюють батьки школярів, з розумінням поставитись до цього,

– сказав Мондриївський.

Педагоги – рекордсмени з вакцинації

Заступник очільника КМДА акцентував, що наразі в столиці вакциновано понад 90% вчителів. Водночас, загальний рівень вакцинації у місті майже вдвічі менший.

Окрім того, що це загрожує зростанням статистики захворюваності та важких випадків COVID-19, тенденція ще й може призвести до запровадження тотального локдауну. Саме для недопущення цього сценарію у Києві й зважилися на посилення карантинних заходів, враховуючи дистанційне навчання у школах.

"Зупинити епідемію можна лише за допомогою рішучих та фахових кроків, ми маємо керуватися досвідом і логікою, а не емоціями. За один – два тижні таких обмежень ми, можливо, зможемо це зробити, аби уникнути більш серйозного локдауну із зупинкою громадського транспорту", – підкреслив посадовець.

За приклад взяли Балтію

Мондриївський також зауважив, що переведення учнів на віддалену форму навчання уже виправдало себе в інших європейських країнах, де рівень вакцинації населення так само, як і в Україні, був не надто високим. Зокрема, ця практика дала свої результати у Латвії.

Коли діти повернуться за парти

Заступник голови КМДА запевнив, що столична влада зацікавлена у тому, аби діти якомога швидше повернулися до звичного навчання у школах. Однак це дозволять лише тоді, коли не буде загрози чергового спалаху захворюваності на смертельну інфекцію.

Де ще в Україні школярів відправили додому

Наразі в 11 обласних центрах України більшість школярів перейшла на дистанційне навчання. Йдеться про Київ, Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький, Чернігів, Чернівці, Херсон, окупований Донецьк, Суми, Дніпро та Миколаїв.

Тим часом у Житомирі, Черкасах, Харкові, Одесі, Кривому Розі, Запоріжжі та Рівному учням продовжили канікули до 7 листопада.

Однак батьки у Львові наполягають, аби, попри червону карантинну зону, їхні діти продовжили вчитися очно. Єдина умова – 100% вакцинація всього педагогічного колективу школи.



Правила адаптивного карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу