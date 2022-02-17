Выписал зарплат на полмиллиона: руководителю управления образования в Киеве объявили подозрение

Руководителю управления образования Дарницкой районной госадминистрации объявили подозрение в растрате бюджетных средств, совершенном в крупном размере. Он мог незаконно начислять заработную плату.

Информацию об этом обнародовали 17 февраля. Следователи установили, что руководитель управления образования утверждал тарификационные списки на учебный год и принимал решение о начислении и выплатах.

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Как действовал чиновник

Чиновник начислял средства в пользу руководителей отдельных учебных и внешкольных заведений Дарницкого района. Однако эти надбавки не были законными. Кроме этого, руководитель управления образования повышал ставки заработной платы за работу в отдельных учебных заведениях.

Какова сумма убытков

Из-за таких действий чиновника государство получило убытков на сумму более 520 тысяч гривен. Это подтвердила судебная экономическая экспертиза.

Вскоре подозреваемому объявят меру пресечения. Его отстранили от должности. Еще продолжаются следственные действия.

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