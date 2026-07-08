Взрыв в Киеве после тревоги вызвал российский дрон: есть пострадавшие

В середине дня 8 июля вражеские войска запустили по Украине ударные дроны. Тревога дошла до столицы –, где киевляне услышали взрыв.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что это произошло из-за падения российского БПЛА.

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Что известно об атаке на Киев?

Вражеский дрон упал в Деснянском районе города возле газораспределительной станции. В результате атаки пострадали два человека. Обоих госпитализировали медики.

Заметим, что мониторы писали об угрозе атаки реактивных дронов. Беспилотники двигались, в частности, в сторону Оболони, Нивок.

При этом по состоянию на 13:15 в Киеве снова объявлена ​​воздушная тревога. "Реактивный БПЛА в Киевской области, курс на Киев с севера", – написали в Воздушных силах.

Какие подробности последних атак на столицу?

Россияне активизировали обстрелы Киева в последние дни. Буквально ночью 8 июля враг запускал на город баллистику: известно об одной жертве атаки и еще двоих раненых. Также в результате обстрела в одном из ДЕПО повреждены 42 вагона PESA.

Перед этим захватчики били по Киеву всю ночь 6 июля. В результате массированной российской атаки погибли 19 человек, еще 76 человек, среди которых шестеро детей, получили ранения. В ходе ночной атаки Россия применила баллистические, крылатые ракеты и ударные беспилотники, что привело к значительным разрушениям в столице.

Еще один масштабный обстрел произошел 2 июля. Эта атака стала едва ли не самой масштабной. В результате обстрела повреждения зафиксировали во всех районах столицы. По словам городского головы Виталия Кличко, наибольшие разрушения получил Дарницкий район, где часть многоэтажного жилого дома была полностью разрушена. Там долгое время продолжалась спасательно-поисковая операция – многие погибли, около 100 получили ранения.