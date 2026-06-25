Повторные взрывы в Киеве: столицу атаковали баллистические ракеты

Вечером 25 июня в Киеве прогремели взрывы. Враг наносил ракетные удары по столице.

Все, что известно об атаке, сообщает 24 Канал.

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Какие последствия обстрела?

Виталий Кличко проинформировал, что в Дарницком районе обломки ракеты упали на открытой территории. Туда отправились экстренные службы.

Тимур Ткаченко, глава КМВА, уточнил, что локаций падения обломков может быть больше. Пока информация о пострадавших не поступала.

Наши силы ПВО отработали по вражеским ракетам. Больше деталей предоставят Воздушные Силы,

– написал он.

Взрывы в Киеве 25 июня: какая есть информация?

Тревога в столице распространилась довольно быстро около 20:52. В Воздушных силах предупредили о движении ракеты в Киев в 20:57.

Мониторы писали о 2 баллистических ракетах, направлявшихся на Дарницкий район. Впоследствии они были локационно потеряны. Жители столицы содрогнулись от взрывов.

Ракеты начали фиксироваться, когда были над Киевом, поэтому будьте в укрытиях или в коридорах. Возможны повторные удары,

– информируют мониторинговые сообщества.

Впоследствии появилась информация об угрозе пуска баллистических ракет "Искандер-М"/С-300 из Курской области.

О пусках ракет в столицу писал и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Со своей стороны, мэр Виталий Кличко отметил, что в столице работают силы ПВО.

Новая серия взрывов прогремела в столице около 21:05. "Угроза продолжается из Брянщины и Курщины", – написали мониторы в 21:07.

Позже у местных медиа появились кадры успешной работы сил ПВО. Писали об успешном сбитии ракет.

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Какие еще города были под прицелом врага в последнее время?

25 июня российские войска атаковали Запорожье. Во время одного из ударов была поражена автостоянка, где возник пожар – загорелись грузовики.

Раніше враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки повреждена промышленная инфраструктура. По последним данным, погибли 5 человек, еще около 30 получили ранения, среди них – 4-летний ребенок.