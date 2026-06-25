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Вибухи у Києві 25 червня: яка є інформація?

Тривога у столиці поширилася доволі стрімко близько 20:52. У Повітряних силах попередили про рух ракети на Київ о 20:57.

Монітори писали про 2 балістичні ракети, які прямували на Дарницький район. Згодом їх було локаційно втрачено. Жителі столиці здригнулися від вибухів.

Ракети почали фіксуватися, коли вже були над Києвом, тому будьте в укриттях або у коридорах. Можливі повторні удари,

– інформують моніторингові спільноти.

Згодом з'явилася інформація про загрозу пуску балістичних ракет "Іскандер-М" / С-300 з Курської області.

Про пуски ракет на столицю писав і начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Зі свого боку мер Віталій Кличко зазначив, що в столиці працюють сили ППО.

Нова серія вибухів прогриміла у столиці близько 21:05. "Загроза триває з Брянщини та Курщини", – написали монітори о 21:07.

Пізніше в місцевих медіа з'явилися кадри успішної роботи сил ППО. Писали про успішне збиття ракет.