Під ударом противника опинився Кривий Ріг. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Дивіться також Українська ППО знищила за ніч 118 ворожих БпЛА: лунають вибухи, де фіксують дрони

Які наслідки удару?

Повітряну тривогу у Кривому Розі та територіальній громаді, а також інших районах регіону, оголосили близько 10:55. У Повітряних силах ЗСУ тієї ж хвилини повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Орієнтовно о 10:57 там уточнили про рух балістичної ракети у напрямку Кривого Рогу. Незадовго після цього кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи, які чули у передмісті Дніпра, а через кілька хвилин – у Кривому Розі.

Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул згодом підтвердив ракетну атаку, а начальник ОВА Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок атаки на Кривий Ріг у місті було пошкоджено промислову інфраструктуру.

Понад десять людей отримали поранення. Є важкі, вже всі доставлені до лікарень, знаходяться на операційному столі. Лікарі роблять все можливе і боряться за їхнє життя,

– написав Вілкул.

Станом на зараз жодної інформації стосовно загиблого та постраждалих не оприлюднюють. Вочевидь усі подробиці місцева влада надасть дещо згодом – після з'ясування усіх обставин російського обстрілу.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у нашому телеграм-каналі.

Де раніше фіксували наслідки атак?

Загалом у ніч на 23 червня Росія атакувала 135 ударними та імітаційними дронами з кількох напрямків. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 118 БпЛА. Зафіксовано 13 влучань на щонайменше 11 локаціях.

Ще раніше російські війська атакували будинок багатодітної родини у Шосткинському районі Сумської області. Внаслідок цинічного ворожого удару загинули 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся.

Також днями окупанти атакували Одеський район ракетою "Іскандер". Внаслідок атаки балістики сталося пошкодження об'єктів на одному з підприємств. Через це щонайменше одна людина загинула та ще троє постраждали.

Нещодавно також російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Один з ударів припав по нежитловій будівлі у Запоріжжі, на місці спалахнула пожежа. Ще один дрон вдарив по житловому будинку у приватному секторі міста.