Под ударом противника оказался Кривой Рог. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

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Каковы последствия удара?

Воздушную тревогу в Кривом Роге и территориальной общине, а также в других районах региона объявили около 10:55. В Воздушных силах ВСУ в тот же момент сообщили об угрозе применения баллистического оружия из Крыма.

Примерно в 10:57 там уточнили о движении баллистической ракеты в направлении Кривого Рога. Вскоре корреспонденты Суспильного сообщили о взрывах, которые слышали в пригороде Днепра, а через несколько минут – в Кривом Роге.

Глава Совета обороны города Александр Вилкул впоследствии подтвердил ракетный обстрел, а начальник ОВА Александр Ганжа сообщил, что в результате обстрела Кривого Рога в городе была повреждена промышленная инфраструктура.

Более десяти человек получили ранения. Есть тяжелые, все уже доставлены в больницы, находятся на операционном столе. Врачи делают всё возможное и борются за их жизнь,

– написал Вилкул.

На данный момент никакой информации о погибшем и пострадавших не обнародуется. Очевидно, все подробности местные власти сообщат чуть позже — после выяснения всех обстоятельств российского обстрела.

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Где ранее фиксировали последствия атак?

В целом в ночь на 23 июня Россия нанесла удар с помощью 135 ударных и имитационных дронов с нескольких направлений. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 118 БПЛА. Зафиксировано 13 попаданий как минимум в 11 точках.

Еще ранее российские войска обстреляли дом многодетной семьи в Шосткинском районе Сумской области. В результате циничного вражеского удара погибли 13-летний мальчик, его 36-летний отец и 73-летняя бабушка.

Кроме того, на днях оккупанты нанесли ракетный удар по Одесскому району с использованием ракеты "Искандер". В результате ракетного удара были повреждены объекты на одном из предприятий. В результате погиб как минимум один человек, ещё трое получили ранения.

Недавно российские войска также атаковали Запорожье с помощью беспилотников. Один из ударов пришелся по нежилому зданию в Запорожье, на месте вспыхнул пожар. Еще один дрон поразил жилой дом в частном секторе города.