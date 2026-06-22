Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим силам ПВО.
Смотрите также: Погибли ребенок, отец и бабушка: в Сумской области россияне атаковали дом многодетной семьи
Куда летят "Шахеды"?
Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте
24 Канал – в WhatsApp
Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
БПЛА, следующий курсом на Харьков с севера.23:15, 22 июня22:05, 22 июня
БПЛА, следующий курсом на Харьков с севера.