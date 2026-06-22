Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим силам ПВО.

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Куда летят "Шахеды"?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

23:15, 22 июня

БПЛА, следующий курсом на Харьков с севера.

22:05, 22 июня

  • БПЛА в акватории Чёрного моря, в южном направлении от Одесской области.
  • БПЛА на востоке Черниговской области, курс южный.

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