Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим силам ППО.

Дивіться також Загинули дитина, батько та бабуся: на Сумщині росіяни атакували будинок багатодітної родини

Куди летять "Шахеди"?

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті