Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим силам ППО.
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БпЛА курсом на Харків з півночі.23:15, 22 червня22:05, 22 червня
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