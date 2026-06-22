Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
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Які наслідки удару по Запоріжжю?
Один із ударів припав по нежитловій будівлі у Запоріжжі, на місці спалахнула пожежа.
Ще один ворожий дрон вдарив по житловому будинку у приватному секторі міста, що також спричинило займання. За попередніми даними, поранення отримали троє людей, а ще одна жінка залишалася всередині палаючої будівлі.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
На жаль, згодом стало відомо про її загибель. Відомо також, що серед постраждалих є 11-річний хлопчик – він перебуває під наглядом медиків.
Наразі на місці ворожої атаки працюють екстрені служби, наслідки удару уточнюються.
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