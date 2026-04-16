Взрывы в Киеве: по столице бьют баллистикой
- В Киеве ночью 16 апреля состоялся ракетный обстрел со стороны российского Брянска.
- Есть последствия обстрела врага в нескольких районах столицы.
Враг прибегнул к ракетному обстрелу ночью 16 апреля. Баллистическая угроза возникла для Киева.
В столице прогремели взрывы. Об угрозе сообщили в КГВА.
Что известно об обстреле Киева 16 апреля?
Воздушная тревога в Киеве началась в 02:31. Столица оказалась под воздушной атакой. Говорится о баллистике со стороны российского Брянска.
О серии взрывов в Киеве сообщили местные сообщества в социальных сетях и органы власти. В КГВА, в частности, написали, что враг атакует столицу ракетами.
Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!
– подчеркнул городской голова Виталий Кличко.
Он же впоследствии сообщил о вызове медиков в Шевченковский район.
Какая есть информация о последствиях атаки на Киев?
По информации городского головы и КГВА, в Киеве фиксируют такие последствия ночного обстрела:
- В Подольском районе – попадание в нежилое здание, падение обломков на нескольких локациях, есть пожар в жилом доме на первом этаже. Обломки ракеты попали в шестой этаж 16-этажного дома, без пожара.
- В Оболонском районе – падение обломков. Предварительно, есть пострадавшие.
По состоянию на сейчас – 4 пострадавших, среди них ребенок.
Где еще бил враг во время этой атаки?
Российские ударные дроны атаковали ещё и Харьков ночью, пострадали несколько районов города, травмированы люди.
В Днепре вечером раздавались взрывы, от атаки врага пострадало учебное заведение и возник пожар, пострадавших не было.
У Киевской области было попадание в производственно-складское здание и также пожар, без жертв.