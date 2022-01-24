За Харьковом – вся Украина: Кличко – об угрозе вторжения России

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на слухи об вероятном вторжении россиян в Харьков и их планах оккупировать город. Он подчеркнул, что убежден, что такой сценарий никогда не станет реальностью.

Глава украинского города добавил, что сам сделает все от него зависящее, чтобы ни один из приграничных регионов не стал легкой добычей для врага. Для этого все должны работать на общий результат.

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Украина – единая

Мэр Киева подчеркнул, что Харьков и Харьковщина являются неотъемлемыми частями Украины, поэтому никогда не останутся наедине с угрозой со стороны северного соседа.

Как председатель Ассоциации городов Украины, от ее имени хочу выразить городу Харькову и всей Харьковской области поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом – вся Украина!

– сказал Кличко.

Отпор врагу будут давать со всех сторон

Мэр также напомнил, что в потенциальной зоне опасности находятся не только Харьковщина, но и такие приграничные области, как Донбасса, Луганщина, Черниговщина, Сумщина, Херсонщина. Следовательно, заботиться о их безопасности и обороноспособности также должна вся страна.

Поэтому, чтобы сохранить ее целостной, считает Кличко, необходимы четкая координация действий, совместная работа и единая позиция местных и центральных властей.

С этой целью он инициировал собрать заседание правления Ассоциации городов Украины 28 января в Киеве. Его посвятят подготовке мероприятий по организации территориальной обороны каждой области, города и города.

"Единство, выдержка и спокойствие, взаимопомощь и взаимоподдержка – главное во время столь сложных испытаний для страны. И мы с честью преодолеем вызовы! Все вместе!" Слава Украине!" – убедительно отметил Кличко.

Текст публикации Виталия Кличко:

Друзья! На фоне обсуждения в последние дни заявлений относительно якобы вероятного захвата российским агрессором Харькова, как председатель Ассоциации городов Украины, от ее имени хочу выразить городу Харькову и всей Харьковщине поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом – вся Украина!

Кроме Харьковщины, пограничными являются Донетчина, Луганщина, Черниговщина, Сумщина, Херсонщина и некоторые другие регионы, граничащие с Россией. Вопросы их безопасность и обороноспособность – это вопросы безопасности и всех других регионов Украины.

Сегодня для защиты украинского государства очень важны четкая координация действий, совместная работа и единая позиция местной власти и центральной!

Поэтому я инициировал собрать заседание правления Ассоциации городов Украины, на котором обсудим мероприятия по организации территориальной обороны каждой области, каждого города и города. Это заседание состоится 28 января в Киеве.

Единство, выдержка и спокойствие, взаимопомощь и взаимоподдержка – главное в ходе столь сложных испытаний для страны. И мы с честью преодолеем вызовы! Все вместе! Слава Украине!