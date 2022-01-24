Очільник українського міста додав, що сам зробить усе від нього залежне, аби жоден із прикордонних регіонів не став легкою здобиччю для ворога. Задля цього усі повинні працювати на спільний результат.

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Україна – єдина

Мер Києва підкреслив, що Харків та Харківщина є невід'ємними частинами України, а тому ніколи не залишаться наодинці із загрозою з боку північного сусіда.

Як голова Асоціації міст України, від її імені хочу висловити місту Харкову та всій Харківщині підтримку і переконання, що ніякого захоплення не буде. Бо за Харковом – уся Україна!

– сказав Кличко.

Відсіч ворогу даватимуть зусібіч

Мер також нагадав, що в потенційній зоні небезпеки перебувають не лише Харківщина, але й такі прикордонні області, як Донеччина, Луганщина, Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина. Відтак, перейматися їхньою безпекою та обороноздатністю також повинна уся країна.

Тому аби зберегти її цілісною, вважає Кличко, необхідні чітка координація дій, спільна робота та єдина позиція місцевої йцентральної влади.

З цією метою він ініціював зібрати засідання правління Асоціації міст України 28 січня у Києві. Його присвятять підготовці заходів з організації територіальної оборони кожної області, міста та містечка.



"Єдність, витримка і спокій, взаємодопомога та взаємопідтримка – головне в час таких складних випробувань для країни. І ми з честю подолаємо виклики! Усі разом!

Слава Україні!" – переконливо зазначив Кличко.