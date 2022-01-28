Забрали 10 миллионов: в центре Киева со стрельбой ограбили мужчину

Дерзкое ограбление произошло во дворе одного из многоквартирных домов в центре Киева вечером 28 января. Мужчина заехал во двор на своей легковушке, когда по нему открыли огонь из огнестрельного оружия.

Злоумышленники ранили владельца машины и забрали у него около 10 миллионов гривен. После этого нападавшие скрылись.

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На месте происшествия работали медики скорой, следователи, патрульные и криминалисты.

Могли действовать по наводке



Полицейские пытаются установить все обстоятельства преступления / Фото "Стражи.Эспрессо"

Ограбление произошло в Голосеевском районе столицы на Паньковской улице вечером 27 января.

Неизвестные обстреляли Skoda пострадавшего. Несколько пуль попали в мужчину.

После этого злоумышленники подбежали к потерпевшему и забрали у него почти 10 миллионов гривен.

Совершив преступление, нападавшие скрылись на легковом Audi серого цвета.

Скорее всего, нападавшие были проинформированы о том, что в этот вечер потерпевший будет ездить с крупной суммой.



Злоумышленники поехали на сером Audi / Фото "Стражи. Эспрессо"

Полицейские опросили свидетелей и передали ориентировку на "немца" всем патрулям. Впрочем, судя по всему, никакого эффекта меры не принесли.

Известно, что пострадавший выжил. Ему оказали помощь медики, после чего госпитализировали в больницу.

По факту ограбления правоохранители открыли уголовное производство.

Смотрите видео с места дерзкого ограбления киевлянина:

Еще одна стрельба в центре Киева

25 января серьезный инцидент со стрельбой из винтовки произошел на Владимирской улице. Представители организации "Украинский стяг" проводили акцию протеста в обменном пункте неподалеку от здания СБУ, когда на место происшествия приехали охранники. Один из инкассаторов подумал, что речь идет об ограблении, поэтому произвел выстрел в воздух.

Полицейские открыли уголовное производство по хулиганству. Виновнику происшествия может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.