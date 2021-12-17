Задержка открытия моста, подготовка к праздникам и атаке России: главные новости Киева

В Киеве готовятся к чрезвычайному положению в случае полномасштабных боевых действий. Виталий Кличко признал, что в этом году запуск движения по Подольско-Воскресенскому мосту не состоится. В столице идет завершающая подготовка к новогодним праздникам. Читайте главные новости недели за 13 – 17 декабря.

Главные новости Киева за неделю 13 – 17 декабря:

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Задержка стратегически важных построек



Кличко признал, что строительство метро на Виноградаре задерживается / Фото Киевского метрополитена

15 декабря мэр Киева Виталий Кличко признал, что запустить движение по мосту на Троещину в 2021 году не удастся. По словам главы столицы, мостовой переход готов на 90%, однако успеть его достроить за очень короткий срок подрядчики не смогут. Мэр говорит, что автомобили начнут ездить с Подола на Русановку или даже Воскресенко уже в 2022 году.

Кроме того, задерживается и открытие новых станций метро – "Мостицкая" и "Проспект Правды". Подрядчик "Киевметрострой" пытается через суд установить новую дату окончания строительства – 2023 год.

Глава КГГА объяснил задержки последствиями пандемии COVID-19.

Киев готовят к чрезвычайной ситуации



Власти столицы готовятся к нападению России / Фото Виталия Кличко

Из-за возможного удара со стороны России представители власти Киева готовят город к обороне. Виталий Кличко занимается организацией общественной обороны и работы столицы в режиме чрезвычайной ситуации.

Кроме того, чиновники КГГА занимаются приведением в порядок бомбоубежищ – проверяют их готовность принимать людей и в целом маркируют те укрытия, которые доступны.

По словам заместителя Кличко Андрея Крищенко, большое количество бомбоубежищ находится в частной собственности. Некоторые подвалы закрыты, а во многих работают магазины.

В скором времени в столице будут проводиться масштабная информационная кампания, целью которой будет предупреждение людей о тестировании систем оповещения. После этого в Киеве начнут включать сирены. Также чиновники попытаются организовать учения для того, чтобы жители столицы знали, что нужно делать в критическом случае.

Под Киевом мужчина стрелял по людям из пистолета



37-летний мужчина стрелял по рабочим с собственного балкона / Фото полиции Киевской области

14 декабря в Софиевской Борщаговке 37-летний уроженец Луганщины начал стрелять по людям с собственного балкона. После нескольких выстрелов он закрылся в квартире.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, ограничили доступ к потенциально опасной зоне, а также выяснили, из какой квартиры стрелял злоумышленник.

Бойцы отряда спецназа срезали двери жилья злоумышленника и задержали его. По предварительным данным, мужчина по неизвестным причинам открыл огонь по коммунальщикам, проводившим работы рядом с его домом.

Следователи установили, что злоумышленник совершил несколько выстрелов из пистолета и оставил его в соседней квартире. После этого он пошел в соседнее жилье и оставался там. Подозреваемый в хулиганстве был задержан. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Киев погрузился в новогоднюю атмосферу

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Площадь возле Офиса Президента / Фото Валентины Полищук

Всю неделю рабочие занимались подготовкой новогодних локаций к празднованию. На Софийской площади тестировали освещение главной елки Украины, монтировали конструкции катка и ярмарочного городка. Все убранство площади соответствует главной тематике праздника – рождению Иисуса Христа. Вокруг елки обустроили самую большую в Европе инсталляцию рождественского вертепа.

Кроме того, с 17 декабря в парке Тараса Шевченко начала работу резиденция святого Николая, а возле арки Дружбы народов будут проводить фестиваль зимних видов спорта.

Предновогодний Киев / Фото Валентины Полищук

Уже 18 декабря в столице официально начнутся празднования Нового года. В 17:00 торжественно зажгут освещение елки на Софийской площади. Впервые через 8 лет это произойдет в канун Дня святого Николая.