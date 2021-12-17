Найголовніші новини Києва за тиждень 13 – 17 грудня:

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Затримка стратегічно важливих будівництв



Кличко визнав, що будівництво метро на Виноградар затримується / Фото Київського метрополітену

15 грудня мер Києва Віталій Кличко визнав, що запустити рух мостом на Троєщину у 2021 році не вдасться. За словами очільника столиці, мостовий перехід наразі готовий на 90%, однак встигнути його добудувати за дуже короткий термін підрядники не зможуть. Мер каже, що автомобілі почнуть їздити з Подолу на Русанівку або навіть на Воскресенку вже у 2022 році.

Крім того, затримується й відкриття нових станцій метро – "Мостицька" та "Проспект Правди". Підрядник "Київметробуд" намагається через суд встановити нову дату закінчення будівництва – 2023 рік.

Очільник КМДА пояснив затримки наслідками пандемії COVID-19.

Київ готують до надзвичайної ситуації



Влада столиці готується до нападу Росії / Фото Віталія Кличка

Через можливий удар з боку Росії, представники влади Києва готують місто до оборони. Віталій Кличко займається організацією громадської оборони і роботи столиці у режимі надзвичайної ситуації.

Крім того, посадовці КМДА займаються упорядкуванням бомбосховищ – перевіряють їх на готовність приймати людей та взагалі маркують ті укриття, які є доступними.

За словами заступника Кличка Андрія Крищенка, чимала кількість бомбосховищ перебуває у приватній власності. Деякі підвали закриті, а у багатьох – працюють магазини.

Незабаром у столиці проводитимуть масштабну інформаційну кампанію, метою якої буде попередження людей про тестування систем сповіщення. Вже після цього у Києві почнуть вмикати сирени. Також посадовці спробують організувати навчання для того, аби мешканці столиці знали, що треба робити у критичному випадку.

Під Києвом чоловік стріляв по людях з пістолета



37-річний чоловік стріляв по робочих з власного балкону / Фото поліції Київської області

14 грудня у Софіївській Борщагівці 37-річний уродженець Луганщини почав стріляти по людях з власного балкона. Після здійснення кількох пострілів він зачинився у квартирі.

Поліцейські, які прибули на місце події, обмежили доступ до потенційно небезпечної зони, а також з'ясували, з якої квартири стріляв зловмисник.

Бійці загону спецпризначення зрізали двері житла зловмисника та затримали його. За попередніми даними, чоловік з невідомих причин відкрив вогонь по комунальниках, які проводили роботи поруч з його будинком.

Слідчі встановили, що зловмисник вчинив кілька пострілів з пістолета та залишив його у сусідній квартирі. Після цього він пішов до сусіднього житла і залишався там. Підозрюваного у хуліганстві затримали. Йому загрожує до 7 років тюрми.

Київ поринув у новорічну атмосферу

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Площа біля Офісу Президента / Фото Валентини Поліщук

Весь тиждень робочі займалися підготовкою новорічних локацій до святкувань. На Софійській площі тестували освітлення головної ялинки України, монтували конструкції ковзанки та ярмаркового містечка. Все оздоблення площі відповідає головній тематиці свята – народження Ісуса Христа. Навколо ялинки облаштували найбільшу в Європі інсталяцію різдвяного вертепа.

Крім того, з 17 грудня у парку Тараса Шевченка почала працювати резиденція святого Миколая, а біля арки Дружби народів проводитимуть фестиваль зимових видів спорту.



Передноворічний Київ / Фото Валентини Поліщук

Вже 18 грудня у столиці офіціно почнуться святкування Нового року. О 17:00 урочисто запалять освітлення ялинки на Софійській площі. Вперше за 8 років це станется у переддень Дня святого Миколая.