Загадочная смерть: в Киеве нашли тело 60-летнего дипломата

На столичных Осокорках 16 октября нашли тело 60-летнего мужчины, который работал дипломатом. По предварительной версии, смерть наступила в результате несчастного случая.

Об этом сообщил начальник Дарницкого управления полиции Александр Пятниковский. По его словам, правоохранители, прибывшие на место происшествия, опросили соседей и домработницу.

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Выяснено, что 60-летний мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом встал и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница,

– сказал полицейский.

"Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы", – добавил Александр Пятниковский.

СМИ не исключают убийство

ТСН пишет, что в сети распространялись слухи о возможной насильственной смерти дипломата.

В то же время указывается, что ни в полиции, ни в МИД информацию об убийстве не комментируют.

К слову, также правоохранители и дипломаты не намерены называть имени умершего.

Следователем начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай". Сейчас продолжается досудебное расследование.