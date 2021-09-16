Захотел экстрима: в Киеве мужчина на электросамокате ехал по встречной полосе – видео момента

На бульваре Шевченко в Киеве мужчина ехал по встречной полосе на электросамокате. Хотя посередине бульвара есть большая аллея, где можно было бы покататься. Однако мужчина, очевидно, решил, что на дороге будет удобнее.

Мужчина ехал по встречной полосе 15 сентября. В сети опубликовали видео момента.

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Никуда не спешил

На записи видно, как мужчина спокойно едет на бульваре Шевченко по встречной полосе. Он катался на электросамокате оператора Bolt. Мужчина не оглядывается и не следит за автомобилями, которые едут рядом.

В сети говорят, что вблизи есть аллея, где можно было бы покататься. Однако, вероятно, мужчина не обратил на это внимание и захотел экстрима.

Пользователи пишут, что мужчина, вероятно, из Британии. Ведь там везде левостороннее движение.

Как мужчина ехал по встречной на электросамокате: видео "Киев Медиа"

После таких случаев люди начинают волноваться за свою жизнь и жителей города. Они предлагают дополнить ПДД относительно использования самокатов.