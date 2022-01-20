"Заколдованное" место: на Печерске спилили дерево, в которое постоянно врезались авто

На Бутышевом переулке в Киеве срезали дерево на обочине дороги, из-за которого там постоянно случались аварии. Фотографии с "зачарованного" места на Печерске появились в сети 19 января.

По словам местного жителя Виталия Червоненька, устранить надоевшую водителям преграду решили лишь после огласки. До этого длительное время все жалобы на покосившееся дерево, пораженное омелой, игнорировались.

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Ни один день не проходил без приключений

По словам мужчины, в декабре на указанном месте установили разделение двух полос делиниаторами. Таким образом, дерево напротив входа в школу оказалось вплотную к полноценной полосе движения. Раньше же оно было всегда запаркованным.

После таких изменений почти через день в ствол начали врезаться фуры или "Газели". Частично это случалось потому, что у аварийного дерева не было знаков об ограничении высоты машин, которые могли бы там проехать.



На Печерске происходили постоянные аварии из-за покосившегося дерева / Фото Виталия Червоненька



Через день со стволом не разминулись грузовики / Фото Виталия Красненькая



После огласки дерево с омелой таки спилили / Фото Виталия Червоненька

Текст публикации Виталия Червоненко:

Бутышев переулок, центр. Здесь месяц назад поставили разделение двух полос делиниаторами. Но напротив входа в школу есть покосившееся на дорогу дерево, которое обычно раньше было запарковано.

Теперь там полноценная полоса, и через день фурки или "Газели" врезаются в дерево. Знаков ограничения высоты машин нет, с деревом тоже никто ничего не делает. Дерево очень поражено омелой еще.

Все жалуются властям, но реакции пока ноль. Интересно, чем закончится этот дорожный эксперимент.

П. С. После небольшой огласки дерево спилили. Хочется надеяться, что весной там посадят новое.