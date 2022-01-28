Заместителя Кличко допросили по делу о лишении участка аппарата СНБО

28 января 2022 , 16:10
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Источник:

фейсбук Николая Поворозника

Заместитель главы КГГА Николай Поворозник пришел на допрос, который ему назначили 28 января в прокуратуре Киева. Чиновник отметил, что во время общения со следователями продолжил отстаивать позицию города.

Об участии в допросе, который является "очередным шагом политического давления на столичную власть", Поворозник сообщил в своем фейсбуке. Чиновник утверждает, что выполнил свои процессуальные обязанности в полной мере.

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Позиция властей Киева заключается в том, что надо сохранить сквер на Сырце от застройки.

КГГА аппарат СНБО земли, на которой должны были строить многоэтажку

  • Земельный участок, в отношении которого ведут расследование правоохранители, расположен возле станции метро "Сырец" и в 2009 году был передан аппарату СНБО для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры на улице Щусева.
  • До 2019 года на этой земле не вели никаких работ, а на участке образовалась стихийная свалка. Из-за этого в КГГА решили вернуть землю общине и обустроить на ней сквер, как того хотели местные жители.
  • 31 августа 2021 года Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил распоряжение КГГА "О прекращении аппарата СНБО Украины права постоянного пользования земельным участком на улице Щусева".
  • Департамент земельных ресурсов КГГА подготовил апелляцию на это решение служителей Фемиды, но впоследствии по этому делу открыли уголовное производство.

Подписывал распоряжение Киевской городской государственной администрации заместитель Кличко, из-за чего ему и инкриминировали служебную халатность. По данным следствия, действия местных властей привели к убыткам в 48 миллионов гривен.

Выполняю свои процессуальные обязанности в полной мере. Только что завершился допрос. Продолжаю отстаивать позицию города и горожан. Вместе сохраним сквер на Сырце,
– отметил Поворозник после допроса.

В КГГА считают подозрение Поворознику и само уголовное производство в отношении земельного участка на Сырце политическим давлением на власти столицы. Решение об обустройстве сквера на месте вероятной застройки во власти Киева считают обоснованным и не имеющим признаков нарушения закона.
Автор: Олексій Чибісов