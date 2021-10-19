Запрыгнули на ходу: в Киеве мужчины задержали совсем пьяного водителя автовышки – видео боевика

Крайне необычные гонки произошли днем 19 октября в Киеве. Нетрезвый водитель автовышки совершил ДТП в Оболонском районе Киева, после чего пытался скрыться.

Останавливать злоумышленника бросились очевидцы инцидента. Запись погони, которая была похожа на сцену из голливудских боевиков, сделал один из ее участников.

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Судя по видео, водителю автовышки удалось проехать после ДТП несколько километров.

Пьяный водитель ехал с нетрезвым пассажиром

Авария с участием грузовика произошла днем ​​19 октября на перекрестке улиц Бережанская и Луговая.

Водитель автовышки врезался в другую машину, но останавливаться на месте происшествия не стал.

Владелец разбитой легковушки сумел запрыгнуть на стрелу вышки и пробрался в кабину.

В это время автовышку преследовали неравнодушные очевидцы аварии.

Погоня закончилась тем, что грузовик все же остановили на улице Вышгородской.

Мужчины силой заставили нетрезвого водителя вылезти из кабины. В это время внутри находился еще один мужчина, который также был пьян.

Чем закончился инцидент, неизвестно. Скорее всего, на место вызвали полицию.

Смотрите видео эпических гонок за нетрезвым водителем автовышки в Киеве (осторожно, много нецензурной лексики 18+):