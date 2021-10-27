Задержанный за поджог дома замглавы ОП оказался поджигателем машин на заказ

27 октября 2021 , 15:50
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Источник:

Полиция Киева

Во время расследования поджога жилья заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы правоохранители поймали группу поджигателей. Задержанные причастны к поджогу двух автомобилей в Дарницком районе Киева.

По данным следствия, 21-летний мужчина и его друг получили через сообщество в телеграме заказ на поджог машин в начале октября. Ребята решили подзаработать, поэтому выполнили "работу", спалив две Skoda.

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Правоохранители говорят, что эти же злоумышленники причастны к попытке поджога дома Игоря Жовквы.

Заказчики остаются неизвестными

  • В полиции Киева утверждают, что злоумышленник поджег транспортные средства и сделал видеофиксацию преступления, чтобы получить деньги от заказчика.
  • Мотивы поджога, по данным правоохранителей, подозреваемые не знают.
  • После совершения первого преступления молодые люди якобы пошли на второе. Но на этот раз заказчики указали на дом Жовквы.

Мужчинам сообщили о подозрении в умышленном уничтожении имущества. Являются ли заказчиками поджога машин и дома одного из руководителей ОПУ одни и те же люди, пока неизвестно.

Правоохранители пытаются установить личности других причастных к совершению нападения на дом Жовквы, а также непосредственно заказчиков преступления.

Задержанным грозит до 10 лет заключения.

Автор: Олексій Чибісов