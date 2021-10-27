Задержанный за поджог дома замглавы ОП оказался поджигателем машин на заказ
Источник:Полиция Киева
Во время расследования поджога жилья заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы правоохранители поймали группу поджигателей. Задержанные причастны к поджогу двух автомобилей в Дарницком районе Киева.
По данным следствия, 21-летний мужчина и его друг получили через сообщество в телеграме заказ на поджог машин в начале октября. Ребята решили подзаработать, поэтому выполнили "работу", спалив две Skoda.
Смотрите также Нападение на дом Жовквы: подозреваемых взяли под стражу
Правоохранители говорят, что эти же злоумышленники причастны к попытке поджога дома Игоря Жовквы.
Заказчики остаются неизвестными
- В полиции Киева утверждают, что злоумышленник поджег транспортные средства и сделал видеофиксацию преступления, чтобы получить деньги от заказчика.
- Мотивы поджога, по данным правоохранителей, подозреваемые не знают.
- После совершения первого преступления молодые люди якобы пошли на второе. Но на этот раз заказчики указали на дом Жовквы.
Мужчинам сообщили о подозрении в умышленном уничтожении имущества. Являются ли заказчиками поджога машин и дома одного из руководителей ОПУ одни и те же люди, пока неизвестно.
Правоохранители пытаются установить личности других причастных к совершению нападения на дом Жовквы, а также непосредственно заказчиков преступления.
Задержанным грозит до 10 лет заключения.