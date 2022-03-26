С земли и воды: спасатели изъяли более 80 снарядов в сутки на Киевщине

На территории Киевской области 25 марта работали саперы. Они обнаружили 81 взрывоопасный предмет.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Спасатели уничтожили опасные объекты.

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"Обходите снаряды, которые не разорвались и ни в коем случае не подбирайте такие "трофеи". Обо всех подобных находках сообщайте спасателям по номеру 101", - подчеркнули в ГСЧС.



Находка саперов / Фото ГСЧС



В ГСЧС призывают быть осторожными / Фото ГСЧС

Опасный предмет / Фото ГСЧС

Как действуют россияне

Оккупанты в Мариуполе цинично разбрасывают взрывчатку, напоминающую игрушки для детей. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. Там призывали не прикасаться к этим предметам и обезопасить детей.

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