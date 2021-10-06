Ждут часами: из-за вспышки COVID-19 в Киеве скорые вынуждены стоять в очередях – жуткое видео

В сети появились кадры очереди скорой помощи под стенами Александровской больницы. Бригады одна за другой привозят туда больных COVID-19. Непрерывный поток карет медицинских экипажей сняли ночью 5 октября.

Такой наплыв больных связан со стремительным увеличением количества зараженных горожан. Это свидетельствует о начале новой волны пандемии.

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Даже ночью кареты скорой вынуждены стоять в очереди под Александровской больницей / Скриншот видео

Медики и пациенты ждут очереди часами

В Александровскую больницу, которая специализируется на лечении больных коронавирусом, обращения инфицированных не прекращаются даже ночью. Например, первая бригада из очереди на кадрах была вынуждена ждать целых 5 часов.



Один из экипажей ждал своей очереди 5 часов / Скриншот видео



Без очереди пропускают только критичных больных, сразу везут в реанимацию / Скриншот видео

Тяжелых пропускают мгновенно

Впрочем, долго ждать госпитализации приходится только больным со средней тяжестью течения COVID-19. Ведь критичных пациентов пропускают вне очереди и сразу везут в реанимацию.

В Киеве скорые с больными коронавирусом вынуждены стоять в очереди: видео



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Еще один город Украины – на грани коронавирусного кризиса

Харьков из-за скачка заболеваемости COVID-19 оказался в шаге от "красной" зоны карантина. Утром 5 октября в городской больнице уже были заполнены более 79% коек для пациентов с коронавирусом. Свободными оставались лишь 50 мест. А в реанимации врачам даже пришлось доставлять кровати без кислорода, потому что разместить всех инфицированных было невозможно.