У Києві змінили рух транспорту через нічну атаку

У Києві після нічної атаки 16 квітня частково змінили рух громадського транспорту. Причиною стало пошкодження інфраструктури та перекриття ділянки дороги в одному з районів міста.

Пасажирів закликають враховувати оновлені маршрути під час планування поїздок. Про це повідомляє КМДА.

Як змінився рух громадського транспорту у столиці?

У столиці тимчасово змінили рух окремих маршрутів громадського транспорту через наслідки нічної атаки. Йдеться про перекриття ділянки на розі вулиць Івана Виговського та Північно-Сирецької.

Зокрема, зміни торкнулися тролейбусних маршрутів № 4, 5, 26 та 35. Вони курсують за скоригованою схемою: від площі Українських Героїв, станції метро "Нивки" та вулиці Кадетський Гай – до площі Валерія Марченка.

Крім того, для зменшення навантаження на громадський транспорт на маршрут № 28 випустили додаткові тролейбуси.

Зміни також стосуються автобусних маршрутів № 32 і 36ТР. Їхній рух організовано в об’їзд через вулиці Данила Щербаківського, Стеценка, Газопровідну, а також проспекти Георгія Гонгадзе та Європейського Союзу, після чого транспорт повертається на звичний маршрут.

У міській владі зазначають, що такі обмеження є вимушеними та пов’язані з ліквідацією наслідків пошкоджень. Комунальні служби продовжують роботи на місці, щоб якнайшвидше відновити повноцінний рух.

Пасажирів закликають уважно стежити за оновленнями та за можливості планувати свої маршрути заздалегідь, враховуючи тимчасові зміни.

