Штормовий вітер, хвороба Кличко та масові замінування: головні новини Києва за тиждень

До правоохоронних органів Києва постійно надходять анонімні повідомлення про масові замінування шкіл, адмінбудівель та станцій метрополітену. Віталій Кличко захворів на COVID-19 та успішно подолав хворобу. У столиці зафіксували рекордний по своїй швидкості вітер. Читайте головні новини Києва за тиждень 17 – 21 січня.

Найголовніші новини Києва за тиждень 17 – 21 січня:

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Вітер здув хрест Софійського собору



Купол Софійського собору без хреста / Скриншот з відео ТСН

У ніч з 16 на 17 січня шквальний вітер здув хрест з Софійського собору. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. За словами заступника очільника Національного заповідника "Софія Київська" Вадима Кириленка, скоріш за все, інцидент пов'язаний з помилкою радянських реставраторів. Воні нібито поспішали та допустилися низки помилок.

Через це конструкція не витримала навантаження через сильний порив вітру та впала на землю. Через це спеціалісти перевірятимуть всі хрести, які стоять на куполах собору.

Крім того, вітер зірвав штучне покриття нового спортивного майданчика на Позняках. Газон, судячи з усього, не був закріплений належним чином, тому потоки повітря перекинули його за огородження.

Загалом у столиці вирувала серйозна негода, яка супроводжувалася рекордним вітром. 14 січня експерти зафіксували пориви швидкістю 23 метри на секунду. Перед тим найбільші показники фіксували у 1966 році, тобто 56 років тому, однак тоді швидкість вітру досягла 20 метрів на секунду.

Черговий тиждень масових замінувань

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Телефонні терористи наполегливо зривали роботу київських навчальних закладів, метрополітену та Офісу Президента. Повідомлення про ймовірні вибухи надходили до правоохоронних органів майже кожного дня.

Ввечері 17 січня зловмисники повідомили про загрозу теракту на станціях "Театральна", "Позняки" та "Дарниця". Внаслідок інциденту припиняли роботу пересадкового вузла з червоної на зелену гілки метрополітену.

Впродовж кількох годин кінологи та вибухотехніки досліджували приміщення станцій та не знайшли нічого підозрілого.

18 січня у Києві "замінували" 40 шкіл та будівлю Апеляційного суду. На перевірку приміщень правоохоронцям знадобилося чимало часу, однак повідомлення виявилося фейковим.

20 січня телефонні терористи сповістили про вибухівку в гімназії на Березняках, а також у будівлі Офісу Президента, однак найбільшу кількість об'єктів "замінували" 21 січня. Невідомий, який представився російським терористом, сповістив про замінування всіх шкіл у Києві та Броварах.



Лист про замінування шкіл у Броварах / Фото "Сьогодні"

Віталій Кличко перехворів на COVID-19

Практично весь робочий тиждень меру столиці довелося працювати у віддаленому режимі через інфікування Омікроном. 17 січня Віталій Кличко відчув симптоми застуди та вирішив здати тест на COVID-19. Аналізи виявилися позитивними, через що мер пішов на самоізоляцію. Хвороба, за словами очільника столиці, пройшла легко – без підвищення температури та суттєвого кашлю.



Тести на COVID-19 Віталія Кличка / Фото Віталія Кличка

21 січня голова КМДА повідомив про подолання інфекції, підкресливши, що завдяки вакцинації COVID-19 відчувався як звичайна застуда. При цьому мер закликав всіх робити щеплення, аби запобігти ускладненням та важкому перебігу хвороби.

У Києві відзначили Водохреще



Тисячі киян пірнули в ополонку на Водохреще / Фото Валентини Поліщук

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19 січня у мешканці столиці влаштували традиційні купання в ополонках. У Києві облаштували 15 локацій з зимових пірнань. З 9:00 до 18:00 на водоймищах чергували медики та рятувальники, а також поліцейські.

Наявність правоохоронців не була зайвою – на Оболонській набережній під час молитви священника побилися двоє чоловіків. Одного з них затримали поліцейські.

Парафіяни Православної церкви України відзначали Водохреще без купання в крижаній воді. Напередодні священники звернулися до вірян з поясненням, що пірнання в ополонку жодним чином не допомагає прощенню гріхів. Крім того, у ПЦУ підкреслили, що купання в ополонці є ризиком для здоров'я та життя, тому є нехтуванням даром божим.

Через це тисячі вірян зібралися у Михайлівському соборі на святкову літургію та освячення води. Для того, щоб зайти всередину, людям довелося стояти у довжелезних чергах.

Київ переходить на дистанційну роботу

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21 січня у зв'язку зі стрімким підвищенням кількості хворих на COVID-19 у КМДА звернулися до керівників підприємств столиці. Посадовці закликали перевести більшість компаній на віддалений режим роботи. Необхідність переходу у віддалений режим роботи аргументували тим, що Омікрон вкрай добре передається у закритих приміщеннях зі скупченням людей.

На тих підприємствах, де неможливо організувати дистанційну роботу, у КМДА просять дотримуватись маскового режиму та соціальної дистанції, а також дозволяти працювати з дому робітникам, у яких виявилися бодай перші симптоми застуди.

Крім того, через напружену ситуацію у Києві посилять контроль у громадському транспорті. Їздити в автобусах, тролейбусах, трамваях, маршрутках та метро можуть лише щеплені хоча б один раз люди, а також ті, у кого є негативний тест на COVID-19, а також документ про одужання від коронавірусної хвороби.



Головні симптоми штаму коронавірусу "Омікрон" / Інфографіка 24 каналу

У Києві порахували вартість проїзду в метро

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Поїздки у метро мають коштувати 22 гривні / Фото "Центру транспортних стратегій"

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА порахували економічно обґрунтовану вартість проїзду в метрополітені. За даними посадовців, одна поїздка має обходитись пасажирам у 22 гривні. Тоді робота метрополітену не буде збитковою.

Якими будуть тарифи після їх збільшення, поки що невідомо. Чиновники кажуть, що рішення про перегляд вартості проїзду в громадському транспорті будуть обговорювати з громадськістю. Остаточне рішення приймуть з урахуванням можливостей міського бюджету.