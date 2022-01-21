Штормовой ветер, болезнь Кличко и массовые заминирования: главные новости Киева за неделю

В правоохранительные органы Киева постоянно поступают анонимные сообщения о массовых заминированиях школ, админзданий и станций метрополитена. Виталий Кличко заболел COVID-19 и успешно поборол болезнь. В столице зафиксировали рекордный по своей скорости ветер. Читайте главные новости Киева за неделю 17 – 21 января.

Самые главные новости Киева за неделю 17 – 21 января:

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Ветер сдул крест Софийского собора

Купол Софийского собора без креста / Скриншот с видео ТСН

В ночь с 16 на 17 января шквальный ветер сдул крест с Софийского собора. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. По словам заместителя главы Национального заповедника "София Киевская" Вадима Кириланка, скорее всего, инцидент связан с просчетом советских реставраторов. Они якобы спешили и совершили ряд ошибок.

Поэтому конструкция не выдержала нагрузки из-за сильного порыва ветра и упала на землю. Теперь специалисты будут проверять все кресты, стоящие на куполах собора.

Кроме того, ветер сорвал искусственное покрытие новой спортивной площадки на Позняках. Газон, судя по всему, не был закреплен должным образом, поэтому потоки воздуха перебросили его за ограждение.

В целом в столице бушевала серьезная непогода, сопровождавшаяся рекордным ветром. 14 января эксперты зафиксировали порывы скоростью 23 метра в секунду. До этого самые большие показатели фиксировали в 1966 году, то есть 56 лет назад, однако тогда скорость ветра достигла 20 метров в секунду.

Очередная неделя массовых минирований

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Телефонные террористы упорно срывали работу киевских учебных заведений, метрополитена и Офиса Президента. Сообщения о возможных взрывах поступали в правоохранительные органы почти каждый день.

Вечером 17 января злоумышленники сообщили об угрозе теракта на станциях "Театральная", "Позняки" и "Дарница". В результате инцидента прекращали работу пересадочного узла с красной на зеленую ветви метрополитена.

В течение нескольких часов кинологи и взрывотехники исследовали помещение станций и не нашли ничего подозрительного.

18 января в Киеве "заминировали" 40 школ и здание Апелляционного суда. На проверку помещений правоохранителям понадобилось немало времени, однако сообщение оказалось фейковым.

20 января телефонные террористы известили о взрывчатке в гимназии на Березняках, а также в здании Офиса Президента, однако наибольшее количество объектов "заминировали" 21 января. Неизвестный, представившийся российским террористом, сообщил о заминировании всех школ в Киеве и Броварах.

Письмо о заминировании школ в Броварах / Фото "Сегодня"

Виталий Кличко переболел COVID-19

Практически всю рабочую неделю мэру столицы пришлось работать в удаленном режиме из-за инфицирования Омикроном. 17 января Виталий Кличко ощутил симптомы простуды и решил сдать тест на COVID-19. Анализы оказались положительными, из-за чего мэр пошел на самоизоляцию. Болезнь, по словам главы столицы, прошла легко без повышения температуры и существенного кашля.

Тесты на COVID-19 Виталия Кличко / Фото Виталия Кличко

21 января глава КГГА сообщил о преодолении инфекции, подчеркнув, что благодаря вакцинации COVID-19 ощущался как обычная простуда. При этом мэр призвал всех делать прививки, чтобы предотвратить осложнения и тяжелое течение болезни.

В Киеве отметили Крещение

Тысячи киевлян нырнули в прорубь на Крещение / Фото Валентины Полищук

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19 января в жители столицы устроили традиционные купания в прорубях. В Киеве обустроили 15 локаций для зимних ныряний. С 9:00 до 18:00 на водохранилищах дежурили медики и спасатели, а также полицейские.

Наличие правоохранителей не было лишним – на Оболонской набережной во время молитвы священника подрались двое мужчин. Один из них был задержан полицейскими.

Прихожане Православной церкви Украины отмечали Крещение без купания в ледяной воде. Накануне священники обратились к верующим с объяснением, что ныряние в прорубь никоим образом не помогает прощению грехов. Кроме того, в ПЦУ подчеркнули, что купание в проруби является риском для здоровья и жизни, поэтому является пренебрежением даром божьим.

Поэтому тысячи верующих собрались в Михайловском соборе на праздничную литургию и освящение воды. Для того чтобы зайти внутрь, людям пришлось стоять в длиннющих очередях.

Киев переходит на дистанционную работу

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21 января в связи со стремительным повышением количества больных COVID-19 в КГГА обратились к руководителям предприятий столицы. Чиновники призвали перевести большинство компаний на удаленный режим работы. Необходимость перехода на работу из дома аргументировали тем, что Омикрон крайне хорошо передается в закрытых помещениях со скоплением людей.

На тех предприятиях, где невозможно организовать дистанционную работу, в КГГА просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также позволять работать из дома рабочим, у которых есть хотя бы первые симптомы простуды.

Кроме того, из-за напряженной ситуации в Киеве усилят контроль в общественном транспорте. Ездить в автобусах, троллейбусах, трамваях, маршрутках и метро могут только привитые хотя бы один раз люди, а также те, у кого есть отрицательный тест на COVID-19, а также документ о выздоровлении от коронавирусной болезни.



Главные симптомы штамма коронавируса "Омикрон" / инфографика 24 канала

В Киеве посчитали стоимость проезда в метро

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Поездки в метро должны стоить 22 гривны / Фото "Центра транспортных стратегий"

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА посчитали экономически обоснованную стоимость проезда в метрополитене. По данным чиновников, одна поездка должна обходиться пассажирам в 22 гривны. Тогда работа метрополитена не будет убыточной.

Какими будут тарифы после их увеличения, пока неизвестно. Чиновники говорят, что решение о пересмотре стоимости проезда в общественном транспорте будут обсуждать с общественностью. Окончательное решение примут с учетом возможностей городского бюджета.