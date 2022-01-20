О существовании такого предложения рассказал депутат Киевсовета Андрей Витренко. По его словам, "Слуги народа" будут настаивать на том, чтобы в городе ввели модель бесплатного транспорта для киевлян.

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Политик говорит, что депутаты Киевсовета создали рабочую группу по изучению вопроса повышения тарифов на проезд.

Бюджет Киева обойдется во многие миллиарды

Витренко утверждает, что местные депутаты будут обсуждать несколько вариантов финансирования транспорта. При этом "Слуги народа" предложили сделать его вообще бесплатным, но только для киевлян.

По нашей инициативе на сессии Киевского городского совета был вынесен вопрос о создании рабочей группы по вопросу стоимости проезда в общественном транспорте. Мы будем прорабатывать вопрос вообще бесплатного транспорта для киевлян. Будем настаивать на внедрении в Киеве именно этой модели,

– подчеркнул депутат.

Впрочем, экономисты говорят, что подобная инициатива для столицы является убийственной для экономики города, поскольку еще до подорожания проезда из бюджета вынужденно тратят 4 миллиарда гривен в год – для дотации транспортной отрасли. Если большинство киевлян вообще прекратит платить за услуги проезда, эта цифра вырастет во много раз.

Когда именно в рабочей группе будут обсуждать модель, которую предлагают "Слуги народа", неизвестно. В команде Виталия Кличко на подобное предложение пока никак не отреагировали.

Проезд хотят увеличить до 12 – 20 гривен

В связи с экономическими обоснованиями, тарифы за проезд в общественном транспорте Киева должны превышать 20 гривен. Впрочем, по словам мэра, стоимость проезда будут увеличивать не столь существенно. Для киевлян в КГГА предлагают установить тарифы в 12 гривен. Для жителей области – в 14. Однако другие гости, вероятно, будут вынуждены платить 20 гривен за 1 поездку.