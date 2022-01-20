Про існування такої пропозиції розповів депутат Київради Андрій Вітренко. За його словами, "Слуги народу" наполягатимуть на тому, щоб у місті запровадили модель безоплатного транспорту для киян.

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Політик каже, що депутати Київради створили робочу групу щодо вивчення питання підвищення тарифів на проїзд.

Бюджету Києва обійдеться у багато мільярдів

Вітренко стверджує, що місцеві депутати обговорюватимуть кілька варіантів фінансування транспорту. При цьому "Слуги народу" запропонували зробити його взагалі безкоштовним, однак лише для киян.



За нашою ініціативою на сесії Київської міської ради було ухвалено питання про створення робочої групи з питання вартості проїзду в громадському транспорті. Ми будемо опрацьовувати питання взагалі безоплатного транспорту для киян. Будемо наполягати на запровадженні в Києві саме цієї моделі,

– підкреслив депутат.

Втім, економісти кажуть, що подібна ініціатива для столиці є вбивчою для економіки столиці, оскільки ще до подорожчання проїзду з бюджету вимушено витрачають 4 мільярди гривень на рік – для дотації транспортної галузі. Якщо більшість киян взагалі припинить сплачувати за послуги проїзду, ця цифра зросте у багато разів.

Коли саме у робочій групі обговорюватимуть модель, яку пропонують "Слуги народу", невідомо. У команді Віталія Кличка на подібну пропозицію поки що ніяк не відреагували.

Проїзд хочуть збільшити до 12 – 20 гривень

Згідно з економічними обґрунтуваннями, тарифи за проїзд у громадському транспорті Києва мають перевищувати 20 гривень. Втім, за словами мера, вартість проїзду збільшуватимуть не настільки суттєво. Для киян у КМДА пропонують встановити тарифи у 12 гривень. Для жителів області – у 14. Однак інші гості міста, ймовірно, будуть змушені платити 20 гривень за 1 поїздку.