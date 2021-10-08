Смерть Полякова, обшуки у КМДА та транспортна революція: головні новини Києва за тиждень

У Києві раптово помер нардеп від "Слуги народу" та "За майбутнє" Антон Поляков. Правоохоронці кожного дня проводили обшуки у підпорядкованих КМДА підприємствах. Віталій Кличко презентував концепцію транспортної політики столиці. Читайте головні новини Києва за 4 – 8 жовтня.

Головні новини Києва за 4 – 8 жовтня:

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Смерть нардепа Полякова



Антон Поляков помер 8 жовтня / Фото "Фокуса"

Вранці 8 жовтня стало відомо про смерть 33-річного народного обранця Антона Полякова. У поліції Києва розповіли, що напередодні одіозний ексчлен "Слуги народу" вживав алкоголь із помічником своєї коханки та нардепки Анни Скороход Русланом Джамбулатовим. За даними ЗМІ, Джамбулатов є братом кримінального авторитета, внесеного до санкційного списку РНБО. Помічник Скороход нібито возив не зовсім тверезого Полякова Києвом, а коли політик йому набрид – висадив його на узбіччі.

Так Поляков опинився у таксі, де йому й стало зле. Водій легковика нібито зовсім не звертав увагу на такий стан здоров'я пасажира, та просто віз його за адресою.

Коли таксист порушив правила дорожнього руху, його зупинили патрульні. Вони й звернули увагу на те, що Поляков вже непритомний. Заходи з реанімації нардепа ні до чого не призвели. Майже миттєво експерти визначилися з причиною смерті представника групи "За майбутнє". Він помер нібито через гостру коронарну недостатність та ішемічну хворобу серця.

Поліцейські розслідують кримінальне провадження щодо смерті Полякова, та розглядають версії про самогубство шляхом отруєння, отруєння невідомою особою, або хронічне захворювання.

Скандали з суддею Колегаєвою та Кирилом Островським



Кирило Островський вийшов з-під варти / Ілюстрація Depo.Київ

4 жовтня суддя Оболонського райсуду Києва Сергій Родіонов вирішив покарати свою колегу Світлану Колегаєву за скоєння нетверезої ДТП штрафом у 850 гривень. Сама винуватиця аварії на зсаідання не прийшла, проте у суд з'явилася адвокатка водійки. Показово й те, що на розгляд справи також не прибув прокурор.

Колегаєва через правозахисницю заявила, що не визнає себе винною у скоєнні аварії, а також наголосила, що її елітний Audi Q5 був несправним.

Розгляд протоколу поліції щодо нетверезого керування постійно відтерміновується.

Вже наступного дня, 5 жовтня, розгорівся скандал через не продовження запобіжного заходу для винуватця смертельної ДТП на бульварі Лесі Українки. 24 липня 2018 року 23-річний мажор на своєму Hummer на великій швидкості на смерть збив 10-річну дівчинку. З місця події він втік, але незабаром його затримали поліцейські.

Зловмисника посадили під варту, а запобіжний захід йому постійно продовжували. До 5 жовтня, коли це рішення мали б прийняти у Печерському районному суді Києва. Адвокати Островського змогли затягнути розгляд на кілька днів, майже до кінця терміну дії запобіжного заходу, а наступного засідання не проводили, оскільки суддя раптово пішла у відпустку.

Регулярні обшуки у КМДА та комунальників

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Кожний день впродовж тижня поліцейські, працівники СБУ та ДБР проводили слідчі дії у різних комунальних підприємствах, департаментах КМДА чи управліннях, які підпорядковуються місцевій владі. Обшуки стосувалися розслідування корупційних злочинів, яке нібито вчинили чиновники.

Правоохоронці стверджують, що шукали докази викрадення коштів під час закупівлі обладнання посадовцями Київтеплоенерго, Київводоканалу та Зеленбуду. Ці оборудки нібито призвели до 10 мільйонів збитків. Крім того, у завданні столиці збитків на 2 мільйони підозрюють співробітників КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району міста Києва".

Обшукували також слідчі управління зелених насаджень Святошинського району Києва, Голосіївське управління освіти, КП "Позняки-Інвест-УКБ" та інші структури, які підпорядковуються київській владі.

У КМДА продовжують наголошувати на тому, що навала обшуків пов'язана з намірами влади Зеленського звільнити Віталія Кличка та призначити на посаду очільника міської адміністрації підконтрольну Банковій фігуру. Мер Києва також прокоментував постійні обшуки та зазначив, що дії правоохоронців призводять до блокування роботи КП та департаментів.

Нова транспортна та паркувальна політика Києва



У Києві збираються навести лад з парковками та транспортною інфраструктурою / Фото "БЖ"

7 жовтня мер Києва Віталій Кличко презентував нову концепцію транспортної та паркувальної політики столиці. За його словами, Київ має підлаштуватись під сучасні реалії та розвинути інфраструктуру для наведення ладу на дорогах.

Міський голова підкреслив, що наразі дорогами Києва щодня проїжджає понад 1 мільйон машин. Тому представники влади хочуть максимально розвантажити проїзні частини кількома шляхами:

покращенням громадського транспорту;

поліпшенням умов для велосипедистів;

створенням нових паркувальних місць.

За словами мера, у 2022 році в Києві має з'явитися ще 100 кілометрів велодоріжок, а для громадського транспорту облаштують 50 кілометрів виділених смуг.

Також у Києві збираються побудувати нові паркінги на Володимирській вулиці, Володимирському проїзді, Європейській площі та біля Олександрівської лікарні, а також на Видубичах, Академмістечку, Червоному Хуторі, проспекті Глушкова та на Сирці.

Міст на Троєщину та Дарницький міст мають добудувати



Підрядники будують станції метро на Подільсько-Воскресенському мості / Фото КМДА

4 жовтня у міністерстві інфраструктури розповіли про підписання Укрзалізницею договору про завершення будівництва розв'язки Дарницького мосту. Цей об'єкт не використовується навіть на половину потужності через відсутність можливості заїзду та з'їзду на нього з Дніпровської набережної.

ТОВ "Автострада", згідно з офіційними даними, має не тільки побудувати розв'язку, але й встановити освітлення мосту.

Приємними новинами щодо іншого інфраструктурного проєкту поділився заступник Кличка Олександр Густєлєв. За словами посадовця, підрядники вже почали будівництво гілки метро, яка поєднає Кільцеву дорогу з Троєщиною. Стосується це станцій, які мають облаштувати на Подільсько-Воскресенському мості. Рух автівок цим мостом мають запустити вже до кінця цього року.