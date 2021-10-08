Про цинізм деяких представників бізнесу розповів заступник гендиректора Меморіального центру Голокосту Руслан Кавацюк. Він підкреслив, що за такі кричущі випадки святотатства усім має бути дуже соромно.

За темою Назвали імена 159 нацистів, які вбивали євреїв у Бабиному Яру

Реальні пострілі на фоні молитви

За словами Кавацюка, дуже часто відвідувачі екскурсій на місці масового знищення людей нацистами чують реальні постріли. При цьому – це не звуки аудіоінсталяції з іменами убитих, які звучать біля стін синагоги. Насправді зовсім поруч безперешкодно працює тир.

Всі активісти мовчать. Всі, хто протестує і підписує листи, – ніхто проти тиру не підписує і не протестує! На місці масового розстрілу! Іноземці на мене дивляться і запитують: "Руслане, як це можливо? Це ж святотатство. Ваша держава чи ваше місто це не розуміє?" І мені пекуче соромно,

– сказав Кавацюк.

Важливо! Президент Володимир Зеленський обіцяв прибрати тир з Бабиного Яру, однак поки всі спроби зробити це не дали результату.

Забудовник "пішов по кістках"

Також заступник гендиректора Меморіального центру Голокосту розповів про нехтування пам'яттю жертв масових розстрілів одним зі столичних забудовників.

За його словами, мешканці околиць Бабиного Яру нещодавно поставили на місці майбутньої забудови хрести. Адже вони знають, що там досі покояться останки загиблих від рук нацистів. Втім, забудовник тишком позрізав ці хрести, аби продовжити роботи.

Кавацюк наголосив, що навіть радянська влада не дозволяла собі такого свавілля. Зокрема, коли у 1964 році в Бабиному Яру вирили котлован, там виявили безліч людських кісток. Після цього на проведення подальшого будівництва наклали заборону.

У Бабиному Яру ведеться будівництво на місці розстрілів і працює тир: відео

Трагічні роковини злочину