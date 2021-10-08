О цинизме некоторых представителей бизнеса рассказал заместитель гендиректора Мемориального центра Холокоста Руслан Кавацюк. Он подчеркнул, что за такие вопиющие случаи святотатства всем должно быть очень стыдно.

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Реальные выстрелы на фоне молитвы

По словам Кавацюка, очень часто посетители экскурсий на месте массового уничтожения людей нацистами слышат реальные выстрелы. При этом – это не звуки аудиоинсталяции с именами убитых, которые звучат возле стен синагоги. На самом деле совсем рядом беспрепятственно работает тир.

Все активисты молчат. Все, кто протестует и подписывает письма, – никто против тира не подписывает и не протестует! На месте массового расстрела! Иностранцы на меня смотрят и спрашивают: "Руслан, как это возможно? Это же святотатство. Ваше государство или ваш город это не понимает?" И мне очень стыдно,

– сказал Кавацюк.

Важно! Президент Владимир Зеленский обещал убрать тир из Бабьего Яра, однако пока все попытки сделать это не дали результата.

Застройщик "пошел по костям"

Также заместитель гендиректора Мемориального центра Холокоста рассказал о пренебрежении памятью жертв массовых расстрелов одним из столичных застройщиков.

По его словам, жители окрестностей Бабьего Яра недавно поставили на месте будущей застройки кресты. Ведь они знают, что там до сих пор покоятся останки погибших от рук нацистов. Впрочем, застройщик потихоньку срезал эти кресты, чтобы продолжить работы.

Кавацюк подчеркнул, что даже советская власть не позволяла себе такого беспредела. В частности, когда в 1964 году в Бабьем Яру вырыли котлован, там обнаружили множество человеческих костей. После этого на проведение дальнейшего строительства наложили запрет.

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